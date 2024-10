Si è svolta sabato 18 febbraio, a Benetutti, la 12esima edizione della Pentolaccia a Cavallo. Quest'anno l'evento organizzato dall’Associazione Ippica benetuttese col patrocinio del Comune, dell’assessorato al Turismo e della Regione Sardegna, ha occupato l'intera giornata, con un ricchissimo programma che ha intrattenuto gli appassionati sin dalla mattina.

Una crescita costante, quella della Pentolaccia benetuttese, confermata dall'organizzatore e presidente dell'Associazione, Carlo Dessena: "Siamo veramente soddisfatti per la riuscita dell'evento. Fortunatamente il meteo ci ha aiutato. Sul piano organizzativo è andato tutto per il meglio, e quello che più ci soddisfa è il riscontro della gente".

"Abbiamo ancora tanto da crescere e migliorare - sottolinea -, per quanto possibile. Tutto il lavoro è stato ripagato. Noi non vogliamo fare il passo più lungo della gamba, lavoriamo per migliorare di anno in anno. Ad esempio, quando fai numeri alti, fondamentale è garantire i servizi per tutti: quest'anno tutto è filato per il meglio".

L'organizzatore ribadisce l'importanza del lavoro: "Non c'è dubbio: c'è da migliorare, passo dopo passo. Negli anni a venire contiamo di poter continuare questo percorso di crescita, fornendo servizi sempre migliori sia a chi arriva a Benetutti per assistere alla Pentolaccia sia per chi segue l'evento da casa".

Lo spirito è quello giusto: "Non mi è mai piaciuto cullarmi sugli allori. Si può e si deve sempre far meglio. Abbiamo forze ed entusiasmo per poterlo fare, per questo siamo contenti e ottimisti per la riuscita delle prossime edizioni".