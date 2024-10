Nel pomeriggio dell'11 novembre, i Carabinieri della Compagnia di Bono hanno arrestato un 39enne di Benetutti per detenzione di sostanze stupefacenti.

In particolare, un equipaggio della Stazione di Benetutti, impegnato nel controllo del territorio e delle campagne del Goceano, transitando nei pressi di un ovile in località Sa Mandra de Sa Jua, è stato attratto, come riferito dagli stessi militari, dal tipico odore della marijuana. Immediata la perquisizione dello stabile, al cui interno i carabinieri hanno trovato 206 kilogrammi di marijuana, suddivisi in numerosi sacchi e pronti alla commercializzazione. Il 39enne, proprietario, è stato dunque arrestato.

Oltre alla droga, hanno spiegato i militari, sono stati trovati numerosi attrezzi utili al confezionamento della sostanza stupefacente, tra cui alcune ventole utilizzate per far essiccare la sostanza stupefacente.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre il 39enne è stato ricondotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari; condotto in Tribunale in data odierna, l’arresto è stato convalidato e applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione al P.G.

Sono in corso le indagini per risalire ad altri eventuali soggetti coinvolti nella vicenda.