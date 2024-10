La meditazione apporta benefici psicofisici più profondi e duraturi rispetto ad una settimana trascorsa in vacanza a riposare.

A dimostrarlo è un rigoroso studio condotto da un team di scienziati e biologi americani e appena pubblicato sulla rivista 'Translational Psychiatry'. Analizzando l'impatto biologico sull'organismo e sulle reti molecolari di 94 donne ospitate per sei giorni in un resort, metà delle quali coinvolte in un programma di meditazione e metà no, è emerso infatti che le prime hanno riscontrato un miglioramento del benessere più prolungato e costante rispetto a coloro che non hanno praticato, in particolare in termini di gestione dello stress e di risposta immunitaria.

Ancora una volta, quindi, la scienza suggella lo yoga come una delle pratiche più valide ed efficaci per affrontare con serenità il mondo contemporaneo che, con i suoi ritmi frenetici e i continui turbamenti, scuote ogni giorno il nostro equilibrio e la nostra armonia personale.

E proprio di meditazione, benessere psicofisico e soprattutto di pace interiore si parlerà in Costa Smeralda il 7-8 e 9 ottobre prossimi in occasione di uno degli eventi più attesi dagli appassionati di Yoga: l'ultima tappa italiana del tour 2016 di Yogiraj Siddhanath, il Maestro Himalayano che torna nel Belpaese per insegnare a neofiti ed esperti alcune delle più antiche tecniche yogiche mai trasmesse finora. Tre giorni a stretto contatto con uno dei pochissimi maestri "realizzati" di Kriya Yoga ancora in vita per praticare insieme a lui all'interno della meravigliosa cornice del mediterraneo.

Un’occasione speciale per immergersi a pieno nella spiritualità, riallacciare un filo diretto con la forza vitale (Prana) tramite l’esercizio consapevole del respiro e godere degli insegnamenti del Maestro, da sempre volti a diffondere la Pace in Terra attraverso la ricerca della Pace Interiore. Un ponte spirituale con il cuore di Siddhanath attiverà le vibrazioni di pace e permetterà di aprire la strada verso un processo di evoluzione della mente verso la Coscienza Divina. Tra i vari focus in programma, quello sulla meditazione dello Shiva Netra Bhedan, che stimola il risveglio del terzo occhio e favorisce il funzionamento del sistema nervoso parasimpatico, lo Youthing and Younging, il pranayama del ringiovanimento, e il Surya Yoga della bioluminescenza, che facilita la guarigione pranica e ricarica il corpo.

Un'esperienza che sicuramente saprà fornire ai partecipanti gli strumenti adeguati per permeare l'organismo intero di energia vitalizzante e condurlo verso uno stato di realizzazione individuale, aiutandolo ad abbandonare in maniera del tutto naturale e spontanea gli stili di vita nocivi e migliorando, respiro dopo respiro, la lucidità mentale e la capacità di concentrazione. Due doti, queste, che di certo aiuteranno ad affrontare con fiducia la quotidianità dei mesi a venire.

Chi fosse interessato a partecipare può scrivere una mail a