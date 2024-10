"Iniziamo la settimana con questo straordinario primato che voglio condividere con voi: Cagliari è la prima città metropolitana per la qualità di vita dei bambini. Prima tra 14 città metropolitane e 93 province, e con un +7,5% di nascite nel 2020".

Il sindaco Paolo Truzzu, condividendo le statistiche pubblicate da Il Sole 24 Ore, esprime il suo orgoglio per il dato che premia Cagliari come provincia italiana col miglior tenore di vita fra i bambini. Altre due invece, sempre secondo il quotidiano, vantano il maggior livello di benessere fra giovani e anziani: si tratta rispettivamente di Ravenna e Trento.

"Un risultato - afferma il primo cittadini - reso possibile da diversi fattori, tra cui l'offerta di posti negli asili nido e uno dei migliori rapporti tra retta e reddito medio dichiarato, che conferma anche il grande lavoro fatto dal Comune in questi due anni, grazie a iniziative come gli open day online e, per la prima volta dal 2019, l'inserimento di tutti i bambini beneficiari negli asili nido".

"Ma non solo - conclude -, perché con l'apertura di nuovi spazi e aree giochi per i più piccoli in diversi quartieri stiamo realizzando una città sempre più a misura di bambino".