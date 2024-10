L’Associazione Malik ed il Comune di Ollolai volano a Santiago de Compostela per lanciare un progetto su benessere e salute giovanile.

Dal 16 al 21 settembre quattro rappresentanti dell’Associazione Malik e del Comune di Ollolai sono stati ospiti dell’Associazione giovanile Vrenza e del Comune di La Baña in Galizia, Spagna, per il lancio del progetto europeo “Salud y Juventud”, approvato dall’Agenzia Nazionale per i giovani spagnola nell’ambito dell’azione chiave 2 del Programma Erasmus+ (cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche).

I 16 rappresentanti del partenariato transnazionale, costituito da otto organizzazioni pubbliche e private operanti in Spagna, Italia, Ungheria e Portogallo, hanno discusso in merito alle fasi attuative del progetto e incontrato alcuni enti che operano in Galizia in ambito giovanile.

Di grande interesse per i partecipanti è stata la visita a Quérote+, un centro pubblico regionale che offre gratuitamente, on line o face-to face, consulenza ai giovani in diversi ambiti: lavoro, formazione, salute, guida sicura, dipendenze, prevenzione, educazione sessuale e benessere.

Tramite una serie di azioni locali il progetto di “Capacity building” (sviluppo e costruzione delle capacità) intende informare e sensibilizzare 40-60 giovani europei con età compresa tra i 13 ed i 21 anni sull’importanza dell’adozione di stili di vita e comportamenti salutari.

Ognuno dei 4 Paesi (in Sardegna l’Associazione Malik ed il Comune di Ollolai) organizzerà, a partire dal mese di novembre, attività locali incentrate su cinque moduli specifici: guida sicura, disturbi alimentari, dipendenze dalle nuove tecnologie, droghe e alcool ed educazione sessuale. Il progetto ha una durata di 8 mesi e prevede, nella sua fase conclusiva, la realizzazione di una guida di buone pratiche europee in materia di sensibilizzazione e informazione giovanile.