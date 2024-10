In una Sardegna che in estate popola le coste e nella quale vip e personaggi pubblici scelgono soggiorni di lusso e scatti in Costa Smeralda, c'è anche chi promuove le bellezze dell'entroterra.

Pochi giorni fa erano diventate virali le foto di Riccardo Scamarcio, in giro per i bar di paese. Ora anche Benedetta Porcaroli, giovane star della serie tv Netflix "Baby", condivide sui social la sua intima vacanza nell'Isola.

La 24enne ha infatti condiviso su Instagram un post che la ritrae in costume, sommersa dalla natura selvaggia delle piscine naturali di Arrudesu, nel Flumendosa, tra Seulo e Gadoni.

"Sardegna, che dire", ha commentato l'attrice che conta 1,4 milioni di follower, quasi meravigliata dalle bellezze che l'isola nasconde. La località è stata riconosciuta da numerosi fan che hanno popolato i commenti dandole il benvenuto in Sardegna.