“La Sardegna sta diventando una meta turistica molto conosciuta e ambita tra i viaggiatori del Nord Europa, pertanto, questa occasione si presenta come un’ottima opportunità per un piccolo Comune come il nostro che vuole affacciarsi a un pubblico straniero, raccontare il territorio e quindi intercettare più facilmente il mercato turistico olandese”.

Con queste parole il sindaco di Belvì Sebastiano Casula comunica con grande soddisfazione la partecipazione del proprio Comune e del Centro Commerciale Naturale alla fiera “Little Italy Taste & Travel” che si svolgerà ad Amsterdam dal 1 al 3 febbraio 2019.

Si tratta di una manifestazione organizzata dalla DSV MediaBV, una casa editrice olandese che si occupa della promozione dell’Italia nei Paesi Bassi e Belgio fiammingo attraverso la rivista De Smaak van Italië. Nella tre giorni saranno presenti una ottantina di espositori che promuoveranno le proprie eccellenze, i servizi, le destinazioni e le località di interesse culturale.

“Il nostro comune – spiega il primo cittadino - è ubicato in una area della Sardegna di particolare attrattiva per il turista nordeuropeo e in questo caso olandese, amante delle attività all’aria aperta, della natura e dei prodotti enogastronomici di qualità, in questi ultimi anni abbiamo investito molto in attività turistico ambientali e pensiamo che sia la strada maestra, e con un pizzico di modestia ottenendo anche ottimi risultati”.

Parole, queste, attraverso le quali emerge la determinazione di far conoscere le bellezze del proprio territorio da parte di un piccolo comune che ha sempre voglia di mettersi in discussione.

“Ad Amsterdam porteremo le nostre tradizioni, i nostri prodotti di eccellenza e promuoveremo l'artigianato locale - sottolinea Sebastiano Casula -. Voglio ringraziare Laura Rodio, olbiese, che fa parte dell’organizzazione, per dare al Comune di Belvì ed ad alcuni operatori del turismo e della gastronomia la possibilità di presentare e promuovere il territorio nei Paesi Bassi”.