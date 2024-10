La comunità di Belvì entra nel vivo dei festeggiamenti in onore del patrono Sant’Agostino. Gli eventi sono organizzati dalla Consulta giovanile, con la collaborazione del Comune di Belvì e del Centro commerciale naturale e prevedono uno spazio quotidiano dedicato ai bambini.

La serata di mercoledì 27 sarà dedicata al giovane musicista Antonio Cadau, scomparso di recente, per il quale Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu condurranno una Rassegna di musica popolare con i migliori suonatori di organetto.

Domani mattina la processione per il Patrono si snoderà per le vie del paese.

Il programma di giovedì 28 prevede il concerto del gruppo “Rock Tales”, mentre per il 29 è previsto lo spettacolo dei “Gentiles”, organizzato dalla leva del ‘64.

Si chiude il 30 agosto con il torneo triangolare “Coiaos; Bagadios e Isposos” e la cena sociale “Scroccoriganno”, organizzata dal Coro femminile “Stella splendens”.

<<Anche quest’anno i ragazzi della Consulta giovanile animati da un forte senso civico – dice il coordinatore Giorgio Ignazio Onano - hanno voluto dare il loro contributo alla manifestazione, stilando un programma capace di andare incontro a tutte le fasce di età della popolazione. Desidero ringraziare tutti i cittadini belviesi, che nonostante il difficile periodo di crisi economica, che oggi stiamo vivendo, ci hanno sostenuto numerosi nella questua. Un ulteriore ringraziamento è rivolto ai commercianti della nostra comunità e del territorio che ci hanno sostenuto nella sponsorizzazione dei festeggiamenti. Si è dimostrato concretamente l’amore per la nostra comunità e per la festa stessa. Desidero infine rivolgere un ringraziamento particolare al Comune di Belvì, all’amministrazione comunale e al Centro commerciale naturale per il prezioso contributo dato nella macchina organizzativa>>.