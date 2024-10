Un messaggio chiaro. Il primo cittadino di Belvì, Rinaldo Arangino, mette in guardia tramite il suo account Facebook riguardo al pagamento delle ultime bollette di Abbanoa.

"Non pagate le bollette arrivate questi giorni da parte di ABBANOA relative al deposito Cauzionale." scrive Arangino "Attendete gli sviluppi che si avranno dopo la riunione dell'ANCI Sardegna di mercoledì 19 Novembre con i vertici della stessa Abbanoa, per annullare queste bollette.

I pagamenti già effettuati potrebbero essere non rimborsabili.."