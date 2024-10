Il Comune di Belvì promuove l'istruzione con gli strumenti del futuro. A tutti i ragazzi che per il prossimo anno scolastico si iscriveranno nella scuola primaria dell'obbligo del piccolo centro della Barbagia, verrà consegnato un tablet con la connessione a internet prepagata per tre anni.

«Vogliamo creare un presidio scolastico del territorio, tecnologico e multimediale, capace di offrire agli studenti un'offerta didattica di altissimo livello – spiega il sindaco di Belvì Rinaldo Arangino -. Puntiamo a far diventare la scuola ancora più interessante per i ragazzi. In questo modo il nostro paese potrà diventare un centro attrattivo per tutto il territorio».

Il sindaco Arangino spiega che si tratta di un progetto di scuola diffusa e che i tablet verranno consegnati a tutti gli studenti, anche non di Belvì, che per il prossimo anno scolastico sceglieranno di iscriversi alla scuola primaria del paese che amministra. «Attraverso programmi multimediali appositamente studiati – prosegue il primo cittadino - sarà possibile rendere l'apprendimento più utile e affascinante».

Il progetto prevede anche l'utilizzo delle lavagne elettroniche multimediali, la possibilità per gli studenti di seguire in caso di malattia o altre necessità le lezioni direttamente da casa e perfino la possibilità di dialogare a distanza con i professori. «Si parla molto spesso della necessità di creare una scuola del territorio nel centro Sardegna – conclude Arangino -. Questo è senza dubbio un primo passo che da una parte rivolge ai nostri giovani un'attenzione del tutto particolare nella formazione scolastica e dall'altra contribuisce a rendere i nostri paesi centri culturali ed attrattivi».