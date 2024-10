Il maltempo costringe al primo stop forzato nella tre giorni di “Afustigare”, la manifestazione sportivo-turistica rientrante nel calendario di “Colori d’autunno”. Sarà infatti rinviata l’escursione in mountain bike prevista per domani, che avrebbe dovuto aprire, alle 9 di mattina, la seconda giornata dell’evento.

L’attività dovrebbe slittare a domenica 11 dicembre, in apertura di giornata (sempre alle 9), col programma che proseguirà poi regolarmente con la partenza da Piazza Repubblica, alle 10.30, di un trekking urbano che avrà come tappa il Museo all’aperto di Arte Contemporanea.

Ancora incerto anche lo svolgimento delle restanti attività programmate per domani, momentaneamente confermate, ma che potrebbero incontrare la stessa sorte dell’escursione nel caso in cui il tempo non ne consentisse la riuscita.

L’evento, iniziato oggi, si svolgerà durante tutto il fine settimana, e prevede, oltre alle escursioni, spettacoli musicali, degustazioni, cooking show e la tradizionale raccolta delle castagne (“afustigare”).