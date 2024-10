La sera del 14 di agosto Belvì sarà in festa con l’evento organizzato dal comitato di Sant’Agostino “Grigliata sotto le Stelle 2018”.

Quest’anno la serata sarà valorizzata da un’escursione notturna in MTB, partendo alle 19.30 dal paese, si percorreranno circa 25 km tra paesaggio e natura, alla scoperta della bellissima vetta di “Genna ‘e Arredelu” da cui al calar del sole si potrà ammirare dall’alto il paesaggio che mostra i paesi limitrofi circondati dal verde.

Intorno alle 21.30 è previsto il rientro nella piazza centrale del paese dove ci sarà ad attendere i partecipanti la grigliata di carne.

Per poter partecipare sono richiesti, casco protettivo, faro con lumen sufficienti per affrontare l’escursione in notturna e una minima preparazione e resistenza per affrontare le due ore di pedalata.

L’iscrizione è di 15 euro, ed il costo è riferito solo ed esclusivamente alla grigliata, con birra e vino gratis per tutta la notte.

Ecco tutti i dettagli:

Escursione notturna in MTB con grigliata sotto le stelle all’arrivo!! La manifestazione si svolgerà in abbinamento all’evento “Grigliata sotto le Stelle 2018” promossa dal comitato di Sant’Agostino. Ti consigliamo di unirti a noi nell’escursione notturna in MTB che partirà intorno alle 19:30, percorrendo circa 25 km, della durata di due ore. Al calar del sole ti porteremo alla scoperta della bellissima vetta di “Genna ‘e Arredelu” attraverso un percorso panoramico che guarderà dall’alto i paesi del circondario; al rientro, intorno alle 21:30 nella piazza centrale del paese, grigliata di carne per tutti i partecipanti! E birra free come integratore

Informazioni utili:

-necessari minima preparazione e resistenza;

-casco obbligatorio e faro con lumen sufficienti per affrontare un’escursione notturna;

Prenotazioni:

Sebastiano 3939072062

Costo adulti: €15 ( il

costo riferito esclusivamente alla grigliata, vino e birra free per tutta la notte)

Trattasi di un’escursione tra amici pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità.