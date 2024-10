Belvì ospita per due mesi 14 giovani volontari Erasmus provenienti dall'Irlanda, dalla Spagna, dalla Turchia, dalla Lettonia, dalla Germania e dall'Ucraina. «I ragazzi - dice il sindaco Rinaldo Arangino - affiancheranno l'amministrazione comunale anche per l'organizzazione dell'evento di Autunno in Barbagia, ma il nostro obiettivo è soprattutto quello di candidare Belvì come paese appetibile per la cultura e l'istruzione, che sia di richiamo per i giovani provenienti da tutto il mondo».

Il gruppo internazionale svolge il servizio volontario europeo e si fa promotore di svariate attività che mirano a coinvolgere la comunità ospitante. «Saranno attivati dei corsi di inglese, russo e tedesco e gli insegnanti saranno proprio i giovani Erasmus - spiega Arangino - mentre per questi ultimi si presenta l'occasione di perfezionare la nostra lingua e approfondire la conoscenza dei nostri valori, della nostra cultura e delle nostre tradizioni».

Un incontro che nasce per intensificare il confronto tra nazionalità differenti che generano ricchezza, integrazione e scambio di esperienze. Il 18 e il 19 ottobre Autunno in Barbagia fa tappa a Belvì per Giochi e Sapori con numerosi eventi e l'opportunità per tutti di fare conoscenza con gli ospiti di una comunità che apre le sue porte ai visitatori, sempre più numerosi, nel segno dell'amicizia.