Fine settimana intenso ed interessante, per il piccolo ma virtuoso borgo di montagna, capoluogo dell'omonima Barbagia.

Non solo la manifestazione di "Giochi e Sapori di Barbagia" in programma per Sabato 18 e Domenica 19, attende infatti Belvì.

Questa sera, a partire dalle ore 19.00, avrà infatti inizio un Education Tour rientrante nell'ambito del programma NATOUR, che vede collaborare sui temi ambientali, della biodiversità e dello sviluppo economico, il Gal BMGS con il Gal EIFEL (Germania).

Nel corso dello stesso, nei locali del Centro di aggregazione sociale, saranno accolti dal Sindaco Rinaldo Arangino Vicepresidente del Gal BMGS, i 14 rappresenti del Gal tedesco.

Domani a partire dalle 10.15, sempre nei locali del Centro di aggregazione sociale del paese, si terrà il convegno- dibattito "Green Hospitality: Buone pratiche a confronto", organizzato dal Gal Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu e Supramonte.

Nel corso dei lavori interverranno:

§ I Rappresentanti del GAL Distretto Rurale BMGS Bachisio Falconi e Rinaldo Arangino (Apertura lavori/Saluti istituzionali);

§ Ignazio Camarda, Docente di Botanica Sistematica, presso l'Università di Sassari;

§ Alessandra Etzo, Direttrice del Distretto BMGS (Presentazione del Progetto);

§ Andrea Cerimele di LAORE (Il quadro normativo sugli agriturismi: La situazione nell'area territoriale del GAL BMGS);

§ Gli imprenditori agrituristici Alessandro Manca e Alessandro Vacca, degli agriturismi "Aradonì" e Badu'e Fonne (Buone pratiche).

Dopo le domande, il confronto e la colazione di lavoro, il dibattito riprenderà a partire dalle ore 13.30 con l'introduzione di quelli che sono gli esempi di buone pratiche nell'area territoriale del GAL - Eifel.

IL PROGRAMMA NATOUR. Nel pomeriggio di domani, concluso il dibattito, i rappresentati tedeschi avranno la possibilità a partire dalle ore 15.00, di apprezzare la natura locale e aritzese con un'escursione nell'area Sic di Texile (Aritzo) e di Punta Tonnai (Belvì).

Sabato, a partire dalle ore 7.30, i partecipanti visiteranno la miniera di "Funtana Raminosa" situata a Gadoni, e, successivamente, parteciperanno ad un tavolo tematico avente lo scopo di valorizzare i risultati dei laboratori organizzati nel 2013 nell’ambito dello stesso progetto, andando poi a simulare la progettazione di azioni e iniziative da attuare nella nuova Programmazione 2014-2020.

Domenica alle ore 9.00, la delegazione tedesca visiterà la Gualchiera ed il mulino di Tiana e, analizzerà insieme agli operatori del nostro territorio l'offerta ricettiva in Sardegna ed in Germania, mettendone in luce i problemi, i bisogni e le opportunità di miglioramento.

Prima della partenza per Olbia dei rappresentanti, nel pomeriggio è prevista la visita all’area archeologica di S'Urbale, Abini ed al Museo Archeologico comprensoriale di Teti.

IN COSA CONSISTE IL PROGETTO. Gli obiettivi specifici del progetto Natour, sonoil trasferimento delle best practices tra i due territori, la valorizzazione di aree accomunate da peculiari caratteristiche naturalistico-ambientali, la creazione di reti e luoghi di incontro per operatori dell’accoglienza, ristoratori, cittadini e soggetti che istituzional