Cristina Dore di Sassari, giovane ballerina e coreografa di danza orientale, è in gara per vincere il concorso fotografico che ha lo scopo di selezionare un'insegnate che farà parte del team di maestri del Belly Naples Festival 2014.

IL BELLY NAPLES FESTIVAL 2014

ll casting consiste in una specie di concorso che ha lo scopo di selezionare una maestra che farà parte del team di maestri del Belly Naples Festival 2014 con la direzione artistica di Sandy D'Alì, così da dare spazio e possibilità a maestre "emergenti" ma non per questo meno brave di cui siamo certe che ne è pieno il territorio Nazionale.

Le maestre dovranno proporre un workshop indirizzato a persone con meno di 2 anni di studio oppure workshop open-level con argomento di non usuale spiegazione durante i corsi accademici.

La scadenza per iscriversi al Casting è il 10 AGOSTO 2013.

I workshop proposti saranno rimessi poi al giudizio di una giuria in cui saranno le stesse potenziali allieve a decidere quale workshop preferiscono inserire all'interno del festival.

MADRINA DEL CASTING: LA MAESTRA SHEREEN

SISTEMA DI VOTAZIONE:

Il sistema di votazione del casting prevede il passaggio di

tre finaliste attraverso un sistema di giudizio “popolare” e la scelta della prima classificata da parte della maestra ospite del Belly Naples Festival 2014 nonché

Madrina del casting: SHEREEN.

ll Team creerà un album di foto delle maestre candidate e con le relative indicazioni sui workshop che propongono sull'account BellyNaples TeamFestival.

Le loro foto saranno votabili tramite un semplice sistema di "Mi piace" da chi ritiene valido il loro curriculum e la loro proposta di workshop.

Le 3 maestre più votate che alle ore 20 del giorno di scadenza delle votazioni accederanno in finale e passeranno quindi al giudizio di Shereen che emetterà il verdetto finale visionando i video delle tre finaliste.

Le votazioni SI TERRANNO nelle prime settimane di settembre

2013, previo avviso da parte del team alle iscritte al Casting.