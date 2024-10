Il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova, i rappresentanti delle associazioni di categoria, il presidente della regione Christian Solinas, l'assessore Gabriella Murgia, i rappresentanti degli allevatori Gianuario Falchi e Nenneddu Sanna siederanno oggi a un tavolo per provare a dare la svolta all'irrisolta vertenza latte che da febbraio agita il mondo delle campagne.

Dopo otto mesi dalla rivolta dei pastori il prezzo del latte è di 74 centesimi al litro a fronte della richiesta di 1,12 euro più Iva avanzata dagli allevatori che oggi presenzieranno in massa davanti al palazzo della Regione

Il ministro, arrivato nel capoluogo stamane, ha dichiarato di essere in Sardegna per lavorare "Sulle questioni rimaste in sospeso a cui bisogna dare risposta. A partire dai contratti di filiera per i quali il decreto è già pronto. Ci sono 10 milioni di euro destinati ai contratti di filiera, 14 milioni destinati all'acquisto dei prodotti del pecorino per gli indigenti e anche su questo il decreto è alla Corte dei conti".

"Oggi - prosegue la Bellanova - dobbiamo ragionare e ascoltare e sulla base dell'ascolto proveremo a dare il nostro contributo. A un mese e mezzo dal mio insediamento in ministero sono qui per ascoltare e dare il contributo che lo Stato deve garantire rispetto a situazioni come questa".