Una Befana con tanto carbone davanti alla sede dell'Assessorato regionale dell'Ambiente, a Cagliari. E poi un foglio con la scritta "L'Epifania tutta la Giunta regionale si porta via".

Nel mirino le fabbriche di bombe, ma anche le centrali a carbone. "Non è lavoro", si legge in uno striscione affisso all'ingresso dell'Assessorato.

Il blitz di questa mattina è firmato da ambientalisti e antimilitaristi. Tra loro Css, Assotziu e Sardegna Pulita.

"Festeggiamo l'Epifania - spiega Marco Mameli, rappresentante di Assotziu - ma siamo preoccupati. Il 20 gennaio la Regione convocherà la conferenza di servizi per la centrale a carbone di Portoscuso. Noi non siamo d'accordo, abbiamo presentato osservazioni. Chiediamo alla regione di fare altre scelte. C'è la possibilità di usare altre tecnologie per produrre energia a basso costo".