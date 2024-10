"Valeva la pena pensare alla Spes, sostenerla, trovare i soldi per crearla e per dare gambe alle sue attività. Noi andiamo avanti, succeda quel che succeda". Così - come riportano i quotidiani sardi - il cardinale Angelo Becciu, in occasione del convegno diocesano tenutosi a Ozieri in occasione della VI Giornata mondiale dei poveri, in riferimento alla cooperativa guidata dal fratello, che opera in collaborazione con la Caritas diocesana per vari progetti di inclusione sociale.

Si tratta di una delle vicende giudiziarie che vedono coinvolto il porporato. "Qualcuno - ha proseguito Becciu - mi ha detto di accettarla come prova, sapendo che tutto quello che ci succede è perché abbiamo amato, voluto bene alla Chiesa, perché vogliamo bene ai poveri e a chi si dedica a loro. Guardo con fiducia al futuro: la verità arriverà".

Becciu ha preso inoltre parte alla posa della prima pietra della Cittadella della Carità, per la cui realizzazione serviranno complessivamente oltre 1,5 milioni di euro, 100mila dei quali provenienti da una devoluzione fatta nel 2018 dalla Segreteria di Stato vaticana, all'epoca guidata dal cardinale sardo.