Sabato 15 giugno, in concomitanza con la beatificazione di Edvige Carboni, saranno in vigore, sulla strada statale 292 dir “Nord Occidentale Sarda”, delle limitazioni al traffico nel territorio comunale di Pozzomaggiore, in provincia di Sassari.

Nello specifico, nel tratto compreso tra il km 3,120 e il km 6,285, sarà in vigore il senso unico di marcia in direzione Pozzomaggiore, nella fascia oraria compresa tra le 7.00 alle 15.00. Il traffico in direzione Cossoine potrà utilizzare la viabilità alternativa costituita dalla strada provinciale 8.