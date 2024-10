“Nonostante tutte le ricerche purtroppo non riusciamo più a trovarlo. Da giorni, dei soccorritori ormai esausti, servendosi di cani da superficie, elicotteri, droni e mirate tecnologie, sono alla ricerca anche solo di qualche piccolo indizio”. A parlare sono Francesca e Daniele, cognata e fratello di Claudio Aresu, 46enne cagliaritano scomparso dal 23 agosto a seguito di un’escursione nel Supramonte di Baunei.

Il 27 agosto scorso, il Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino Guardia di Finanza hanno comunicato la sospensione delle ricerche.

"A seguito di confronto fra gli enti impegnati nelle ricerche, che prendono atto dell’esito negativo nonostante l’ingente dispiegamento di forze, si è deciso in data odierna di sospendere le ricerche di Claudio Aresu fino a quando non emergeranno nuovi elementi".

Dell’escursionista cagliaritano non si hanno più notizie da lunedì 23 agosto, quando ha comunicato di trovarsi a Cala Mariolu e che avrebbe fatto ritorno in giornata.

“La famiglia e tutti i suoi amici più cari siamo davvero stremati e disperati, non possiamo accettare che vengano sospese le ricerche fintanto che non verrà trovato”, continuano Francesca e Daniele che hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe.

“Vi preghiamo di aiutarci a sostenere le spese - è il loro appello - affinché le ricerche possano proseguire senza sosta. Chi ha avuto la fortuna di conoscere Claudio lo sa, ha trascorso la sua intera esistenza spendendosi disinteressatamente ed interamente aiutando gli altri, in un mondo giusto ora dovrebbero essere gli altri a far qualcosa per lui. Grazie a chiunque voglia partecipare contribuendo anche con un solo Euro”.

La campagna ha superato i 3.800 euro raccolti. Si può raggiungere al link: https://gf.me/v/c/gfm/non-fermiamo-le-ricerche-aiutateci