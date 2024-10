Incidente in campagna ieri mattina intorno alle 9 per un pensionato di Baunei, che è rimasto ferito gravemente. Mario Bangoni, di 73 anni, stava lavorando nelle campagne del paese al confine con Ardali, quando per cause ancora da accertare, è caduto.

Sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce Verde di Tortolì e la medicalizzata di Lanusei che hanno trasportato il pensionato all'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Il pensionato è stato ricoverato in codice rosso: il bollettino medico parla di politrauma.