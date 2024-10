Baunei non ce l’ha fatta per pochissimo: ha conquistato un eccezionale secondo posto nell'ottava edizione del programma di grande successo “Il Borgo dei Borghi -La grande sfida 2021”. È stato preceduto da Tropea, in Calabria.

L’accogliente centro ogliastrino, di 690 abitanti, ha rappresentato al meglio la Sardegna e, grazie a questa straordinaria vetrina, ha fatto conoscere ulteriormente le bellezze del suo territorio.

Il pubblico ha potuto votare, online, da domenica 7 marzo alle ore 17.00 fino a domenica 21 marzo alle ore 23.59. Ieri sera su Rai3 si è scoperta la classifica finale, compresa dei voti della giuria di esperti composta da: Rosanna Marziale, chef stellata e protagonista canale tv Food Network; Mario Tozzi, geologo e conduttore di “Sapiens” su Rai3; Jacopo Veneziani, professore, divulgatore e dottorando in Storia dell’Arte alla Sorbona di Parigi.

“Vi abbiamo chiesto il sostegno per Baunei e la Sardegna nella bella competizione nazionale del “Borgo dei Borghi”. Siamo arrivati secondi. Ed è un gran bel risultato per tutti. Per Baunei, per l’Ogliastra, per la Sardegna. La nostra terra, la terra che amiamo”, ha commentato con soddisfazione il sindaco Salvatore Corrias.

La classifica finale:

1. Tropea (Calabria)

2. Baunei (Sardegna)

3. Geraci Siculo (Sicilia)

4. Albori (Campania)

5. Grottammare (Marche)

6. Campli (Abruzzo)

7. Malcesine (Veneto)

8. Pietramontecorvino (Puglia)

9. Corciano (Umbria)

10. Cocconato (Piemonte)

11. Finalborgo (Liguria)

12. Valsinni (Basilicata)

13. Trivento (Molise)

14. Poffabro (Friuli-Venezia Giulia)

15. San Giovanni in Marignano (Emilia-Romagna)

16. Buonconvento (Toscana)

17. Borgo Valsugana (Trentino-Alto Adige)

18. Issime (Valle d’Aosta)

19. Pomponesco (Lombardia)



20. Pico (Lazio)