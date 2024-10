Alle 10.30 di domenica 19 maggio è pervenuta alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano una segnalazione per un rapace incastrato in una rete nel comune di Bauladu, in zona limitrofa alla stazione ferroviaria.

All'arrivo sul posto, la squadra del 115 ha constatato che un Gheppio (falco tinnunculus) si era incastrato in una rete a circa 12 metri di altezza dal suolo.

La squadra di Abbasanta, con il supporto dell' autoscala proveniente dalla Sede Centrale, è riuscita ad operare l'estricazione consegnando il volatile alle cure veterinarie del caso.