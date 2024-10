Cesare Battisti verrà trasferito in Calabria, nella casa di reclusione di Rossano, nel circuito di alta sicurezza. L'ex terrorista era detenuto a Massama (Oristano) da 21 mesi, da quando cioè venne catturato e portato in Italia, dove - pur non essendo presente un reparto destinato ai detenuti "alta sicurezza" - ha trascorso il periodo di isolamento di sei mesi previsto dai provvedimenti giudiziari con cui è stato condannato.

La difesa già nei mesi scorsi aveva chiesto il trasferimento in un istituto di livello inferiore (media sicurezza), in virtù del tempo trascorso dai reati di cui è accusato, ma il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aveva respinto l'istanza. Nessuna indulgenza dunque per Battisti, che rimarrà in regime di alta sicurezza. Il trasferimento, deciso già da un paio di mesi, non è tuttavia stato ancora eseguito, dal momento che, così come accade per ogni detenuto nella fase di emergenza sanitaria, il Dap è in attesa che presso l’Istituto di Rossano si liberi un posto in cui far trascorrere a Battisti l’isolamento preventivo per Covid-19.

L'avvocato Gianfranco Sollai, uno dei due legali che assiste l’ex terrorista da quando è detenuto nel carcere di Massama, si dice del tutto estraneo ai fatti. "Cesare Battisti trasferito nel carcere di Rossano? Non ne so nulla", ha dichiarato.