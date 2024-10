"Non c'è alcun rapporto diretto tra i decessi e l'infezione da Clostridium difficile". Lo affermano il direttore sanitario dell'Asl 8 Ugo Storelli e il direttore sanitario dell'ospedale di Isili, Ferdinando Angelantoni, riferendosi ai tre anziani morti mentre erano ricoverati.

La Asl precisa che i tre decessi - due uomini e una donna di circa 80 anni - sono avvenuti in tre momenti differenti: l'1, l'11 e il 20 giugno.

"Sono otto i casi riscontranti di infezione - ha spiegato Angelantoni - e non sono avvenuti tutti in contemporanea. I tre anziani deceduti avevano gravi patologie di base, pertanto possiamo affermare che non vi sia rapporto diretto tra la morte e l'infezione".

Le cause della morte, secondo quanto affermato dai direttori, sono chiare e precise e "per questo motivo non si è disposto alcun riscontro diagnostico-autoptico".