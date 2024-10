Paura nelle acque di Sant'Anna Arresi, dove una donna è rimasta ferita nel tardo pomeriggio in seguito a una caduta mentre si trovava in barca. Dopo aver perso l'equilibrio ha battuto la testa contro la struttura in ferro dell'imbarcazione.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, le ambulanze medicalizzate tra cui quella dei Volontari Sant'Anna Arresi e un mezzo nautico della Guardia Costiera.

La donna, secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.