Un monito ben preciso, la politica, soprattutto in questa fase così delicata e accesa, non deve abbandonare la gente, soprattutto chi, dalle campagne, è in ginocchio e soffre: “Io sto con i pastori – dice il leader della Lega, Matteo Salvini – sto seguendo con attenzione e rispetto la protesta dei lavoratori della Sardegna, è urgente dare vita ad una commissione unica nazionale con pastori, produttori e industriali per il latte ovino, con lo Stato, considerata l’assenza della Regione che torna a fare lo Stato e stabilisce un prezzo minimo di contrattazione, anche con una eventuale parte di sovvenzione. Spero che il voto di domenica 24 febbraio riavvicini la Regione ai cittadini, il popolo sardo – conclude Salvini - merita più attenzione e rispetto”.