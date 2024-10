Mercoledì 23 dicembre dalle 10, Batman ospiterà, nella sua città Gotham City, i suoi 2 amici supereroi Spiderman e Capitan Jack Sparrow. Insieme per un unico scopo: abbracciare virtualmente i bimbi ricoverati.

"Immaginare che i bimbi non possano ricevere la visita dei loro Supereroi preferiti ormai da troppo tempo – dice Salvatore Monni, alias Batman - è per noi molto triste e per loro di più. Hanno bisogno, ancor più in questo periodo di sognare ancora una volta che il bene trionferà e la presenza, seppur virtuale, di Supereroi che, attraverso il loro unico vero superpotere, il sorriso ed una parola buona, possano trasmettere loro forza e speranza. Perché in fondo è questo che noi rappresentiamo per tutti i bambini: il coraggio di credere davvero nei loro sogni e il grande desiderio di viverli e, in questo senso anche gli adulti non dovrebbero mai smettere di sognare. Attraverso la piattaforma Zoom faremo anche gli auguri di questo strano Natale a quei bimbi che purtroppo quel giorno lo passeranno ricoverati e, malgrado saremo noi quelli coi costumi fantastici, saranno invece loro a farci il più grande regalo di Natale: la forza di combattere e vincere, perchè in fondo i veri Supereroi sono loro". Il tutto autorizzato dalla direzione ospedaliera Brotzu, al quale il nosocomio ospedaliero Microcitemico di via Jenner a Cagliari fa capo.