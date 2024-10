Piena pandemia, Batman lo sa bene che non potrà abbracciare i suoi piccoli beniamini, lo ha sempre fatto, lui, Salvatore Monni, 46 anni, di Cagliari, è sempre stato con loro (i piccoli sfortunati), regalando sorrisi, regalando doni e facendoli emozionare a bordo della sua splendida Corvette del 78 o del suo “Bat Quad”, (le foto che vedete nel servizio odierno sono di repertorio, scattate prima del periodo Covid), ma stavolta non si può.

Ma nonostante tutto, la bellissima impresa-iniziativa sociale, è stata comunque un successo. La sua mission è regalare un sorriso ai bambini che soffrono. Salvatore Monni, è proprietario di un negozio in Via Sassari, a Cagliari: una volta tolti gli abiti normali si traveste da Batman e con il suo Bat-Quad o la sua Corvette del 78 trasformata in Bat-Mobile, visita sia le scuole primarie che gli ospedali pediatrici. "L'ho fatto fino ad un paio di mesi fa – spiega a Sardegna Live, Salvatore Monni - con l'obiettivo di portare un pò di allegria tra i piccoli alunni e far capire l'importanza di seguire le regole anti-Covid ma anche e soprattutto insegnare la materia da me definita "empatia". Ho notato che sempre più spesso non ci si mette nei panni degli altri e si rischia di perdere la sintonia con il prossimo, è per questo che insegno le 3 regole fondamentali per diventare dei veri supereroi: aiutare le maestre, aiutare i genitori ed aiutare i compagni".

La solidarietà

In un Istituto scolastico ha ricevuto qualcosa in cambio: "I genitori dei piccoli alunni ai quali ho fatto visita mi hanno ringraziato a modo loro, partendo dall'iniziativa delle maestre della Scuola – sottolinea sempre Salvatore Monni, Batman - hanno donato tanti giocattoli nuovi che vogliono io regali ai bimbi meno fortunati dei loro figli insegnando loro anche cosi l'importanza di tale gesto.

Ed è ciò che ha fatto oggi regalandoli ai pazienti pediatrici dell'Ospedale Microcitemico. In origine l'idea era quella di travestirmi da Batman anche per questa occasione, salire a bordo della Bat-Mobile, parcheggiare nel piazzale dell'Ospedale e andare in ogni stanza a portare di persona i regali ai piccoli pazienti. Purtroppo la recrudescenza della pandemia lo ha reso impossibile.

Questa mattina al Microcitemico

"Nel piazzale del Microcitemico mi hanno atteso alcuni membri del personale sanitario e hanno preso in custodia i 2 scatoloni con i giocattoli per i bambini ricoverati. Non si tratta di semplici regali, ognuno di essi porta un messaggio di solidarietà, di speranza e di ottimismo: ingredienti che nella vita non devono mai mancare, soprattutto in quella dei bambini, e quelli ospedalizzati ne hanno davvero tanto bisogno". La generosità di Salvatore Monni non è nuova: qualche mese fa ha donato a pazienti e personale medico delle mascherine colorate realizzate da volontarie come lui. Prossima iniziativa? Regalare a medici e infermieri le cuffiette con i loghi di Batman con l'aiuto di sarte volontarie dal cuore grande per donare ulteriori sorrisi ai bimbi ospedalizzati".

(Le immagini utilizzate per il servizio sono state scattate prima della pandemia da Covid)