Anna Puddu, attuale consigliere comunale di Cagliari, non ha dubbi. Il sito in questione potrà ridare quel giusto impulso a svariate manifestazioni di interesse collettivo: “Siamo molto soddisfatti degli interventi realizzati dall’Amministrazione – dice - finalizzati alla riqualificazione del Bastione di Saint Remy. Un intervento complessivo di 3 milioni di euro – prosegue l’esponente di via Roma – che hanno visto lo svolgersi dei lavori strutturali sulla copertura della terrazza, il rifacimento totale del Caffè degli Spiriti, il restauro della passeggiata coperta e il ripristino dell’impiantistica interna, poi, molto importante, l’installazione nuovo ascensore che collega la passeggiata coperta e viale Regina Elena, nonché il restauro della scalinata monumentale, delle cannoniere e camminati storici, del torrino, del corpo b adibito agli uffici e la musealizzazione degli scavi storici di Santa Caterina. L’intervento – ha detto Anna Puddu - si inserisce in un contesto più ampio in linea anche con il progetto di riqualificazione di piazza Costituzione e riflette un indirizzo politico preciso finalizzato a riqualificare e valorizzare siti importanti per la città rendendoli operativi per tutti i cittadini. È nostra intenzione fare in modo che passeggiata coperta rappresenti un ambiente vissuto con continuità operativo tutti i giorni dell’anno. Un punto nevralgico non solo per la promozione turistica della città con la valorizzazione dell’artigianato e dei prodotti locali ma anche un punto culturale che affianchi le visite intorno al monumento”