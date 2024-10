Nell’ambito dell’intenso programma della Bastida di Sorres 2018, il Comune di Borutta, in collaborazione con il Club di Jane Austen Sardegna, ha organizzato per la giornata di venerdì 24 agosto alle 19.30, nella splendida cornice della Basilica di San Pietro di Sorres, la presentazione dell’ultimo libro di Vanessa Roggeri dal titolo “La Cercatrice di Corallo, edito per la casa editrice Rizzoli.

Oltre alla scrittice cagliaritana, saranno presenti Luigi Sanciu (geologo), Giuditta Sireus (Direttrice artistica del club) e Veronica Usula (performer) che curerà un intervento artistico. Al termine dell’evento letterario verranno illustrati gli stadi relativi allo sfruttamento del guano presente nella grotta Ulari (estrazione, essiccazione e trasporto).

Grazie all’ausilio di una guida esperta, sarà possibile ripercorrere l’antico tragitto sulla cui roccia sono ancora visibili le tracce del passaggio del carro trainato dai buoi.