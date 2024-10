In occasione della “Bastida di Sorres” 2018, in programma dal 24 al 26 agosto a Borutta, è stato promosso il contest fotografico dal titolo “Il volto del Medioevo”. Per tutte e tre le giornate, sarà possibile partecipare caricando sull'evento Facebook “Bastida di Sorres 2018”, uno scatto che ritragga un figuranti in abiti medievali in battaglia, in lizza, intento alla riproduzione di antichi mestieri o in altre attività.

Per aderire al concorso è necessario cliccare sul pulsante “Parteciperò” nella pagina dell'evento. Sarà possibile inserire un solo scatto per partecipante indicando nome, cognome, e-mail e titolo della foto. Il vincitore sarà decretato dal maggior numero di “Like” ricevuti entro domenica 26 agosto alle 19.00. La cerimonia di premiazione avverrà lo stesso giorno alle 20.00, nel piazzale antistante la Basilica di San Pietro di Sorres.