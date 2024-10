In Sardegna

Saranno recapitate domani al Consiglio regionale della Sardegna le prime duemila e-mail raccolte dal quotidiano "L'Unione sarda" che ha lanciato la campagna #bastababypensioni per sollecitare l'Assemblea sarda a modificare le regole sui vitalizi, in modo che nessun ex onorevole possa incassarli prima di aver compiuto i 65 anni.