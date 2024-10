“Una battaglia ormai che si cerca di mettere in atto da tempo, per poter agevolare in tutti i modi gli spostamenti dei cittadini maddalenini e non”.

Inizia così la lettera indirizzata al Presidente della Regione Francesco Pigliaru e pubblicata su Change.org da Valentina Contu, promotrice della petizione.

“Ormai si cerca in ogni modo di riuscire ad avere una minima conferma su ciò che può essere il destino di questo progetto presente da anni, ma sempre archiviato. A La Maddalena si vive una costante "angustia" ...con l'ansia di non riuscire mai ad arrivare ad un semplice appuntamento in tempo...l'isola si sente completamente isolata dal resto della Regione; inoltre ora con la chiusura del punto nascita e di altri servizi offerti dall'ospedale, la situazione è diventata ancora più complessa. Spesso capitò che a causa del mal tempo, anni recenti addietro, i maddalenini fossero costretti a non poter lasciare la cittadina poiché i traghetti venivano bloccati sino all'indomani...noi chiediamo l'appoggio di tutti i cittadini, affinché l'isola possa essere agevolata agli spostamenti e non si senta oppressa o impedita nella sua indipendenza”.

Per firmare la petizione: https://www.change.org/p/presidente-della-regione-sardegna-basta-traghetti-per-la-maddalena-vogliamo-il-ponte