L'Amministrazione Comunale di Cagliari sta cercando di fare la sua parte con le operazioni di pulizia straordinaria in alcune zone della città e con i continui controlli che vengono messi in atto da una apposita sezione del Corpo di Polizia Municipale, ma una Cagliari pulita e sgombra dai rifiuti passa soprattutto dal comportamento di chi la vive. In città sono presenti diversi impianti di telecamere che hanno consentito di individuare e sanzionare pesantemente coloro che hanno abbandonato i rifiuti.

Il Comune ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti che sta creando parecchi disagi in termini di salute pubblica e di decoro urbano, ma anche di spese considerato il costo degli interventi di natura straordinaria.

Con la realizzazione di tre brevi video, dei quali il primo è stato pubblicato sul portale istituzionale, il Servizio Igiene del Suolo ha voluto lanciare lo slogan “Basta abbandoni – Combatti con noi gli incivili” per cercare di sensibilizzare la città sia sull'importanza di non abbandonare rifiuti con le modalità non consentite, sia sul fatto di denunciare chi si macchia di tali comportamenti irrispettosi per Cagliari e per chi, invece, si comporta secondo le regole.

Per contrastare il fenomeno degli abbandoni di rifiuti sul territorio cittadino, è stato creato un indirizzo mail al quale sarà possibile inviare le segnalazioni di comportamenti vietati che verranno sanzionati. Chiunque volesse dare il proprio contributo, potrà farlo inviando una mail all'indirizzo: segnalachiabbandona@comune.cagliari.it

Link diretto alla pagina del portale istituzionale: https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/basta_abbandoni_il_primo_dei_tre_video_di_sensibilizzazione_realizzati_dal_comune_contro_labbandono_irregolare_dei_rifiuti?contentId=NVT52641