Quattro malviventi, di cui uno armato di bastone, con il volto travisato, hanno aggredito e rapinato in caso ieri sera quattro pensionati, fratelli e sorelle di età compresa fra i 70 e gli 80 anni.

I rapinatori hanno portato via 400 euro in contanti, un telefonino e una Fiat Grande Punto, parcheggiata nel cortile dell'abitazione, ritrovata questa mattina bruciata nelle campagne di Samassi. I banditi sono entrati in casa mentre gli anziani stavano cenando. Hanno approfittando della porta lasciata aperta dai padroni di casa.