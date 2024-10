Ieri a Barrali i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato, per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di stupefacenti, un ventitreenne di Senorbì, disoccupato, già noto per precedenti vicende giudiziarie e percettore del reddito di cittadinanza.

In particolare, come riferito dai militari, il ragazzo è stato fermato intorno alle 22:50, mentre transitava in via Roma a bordo della propria auto in compagnia di una sua coetanea.

Sottoposto a perquisizione, il 23enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama da 10 centimetri e mezzo, di un manganello telescopico estensibile in acciaio, entrambi sottoposti a sequestro penale, nonché di un trita erba contenente resti di sostanza stupefacente frantumata (marijuana).

Il ragazzo sarà anche segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di stupefacenti e all'INPS per la revoca del reddito di cittadinanza.