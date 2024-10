La rinascita del Nuorese è il tema su cui ieri a Tonara, all'esordio da avversari, si sono confrontati Francesca Barracciu e Ugo Cappellacci. Baci, sorrisi e prime schermaglie su Zona franca e gestione della crisi economica.

«Trasferite nel Nuorese la sede dell'assessorato regionale dell'Ambiente». È l'appello rivolto dal presidente di Confindustria Sardegna centrale Roberto Bornioli al governatore Ugo Cappellacci e all'europarlamentare Francesca Barracciu.

Si vedrà: per ora restano sul tavolo i problemi più stringenti. Al settimo appuntamento di “Mosaico”, il convegno itinerante che ha fatto tappa a Tonara, hanno partecipato anche i sindaci di diversi paesi della Barbagia e del Mandrolisai, gli imprenditori del territorio e gli studenti degli istituti superiori di Tonara, Desulo e Sorgono.

«Nelle nostre zone», sostiene Mauro Pattarozzi, presidente dei giovani imprenditori, «assistiamo al disimpegno dello Stato e per noi la pressione fiscale rimane stringente e oppressiva». E se il sindaco di Desulo Gigi Littarru ricorda le battaglie per evitare la progressiva chiusura delle scuole, pur non negando «la necessità di qualche accorpamento», il sindaco di Belvì Rinaldo Arangino spiega che non è sufficiente «tamponare l'emorragia» per risolvere il problema dell'economia nel cuore della Barbagia. Daniela Falconi, ex vicepresidente di Confindustria nuorese, sottolinea che non sono i numeri a determinare la qualità di un'azienda, «ma è fondamentale il ruolo sociale che essa svolge nel territorio».

«Sicuramente la crisi non aiuta chi fa impresa e il sistema bancario nemmeno», dice Fabrizio Pruneddu, titolare di un torronificio di Tonara. «La burocrazia disincentiva la partecipazione ai bandi: serve più informazione». Proteste dal comitato civico contro la centrale a carbone di Ottana, che ha esposto uno striscione in sala: «È stato soppresso il dibattito: avremmo voluto dire la nostra».

