Ieri a Sant'Anna Arresi, i carabinieri della Stazione di Giba hanno contestato a un 54enne barista del luogo la sanzione amministrativa da 400 euro, inerente alle misure urgenti per il contenimento della pandemia Covid.

L'uomo, in quanto titolare di un bar del luogo, nel corso del controllo alla predetta attività commerciale da parte dei militari, su esplicita richiesta del personale operante, non avrebbe potuto esibire il green pass in quanto sprovvistone.

In sostanza, benché gravasse sull’esercente pubblico l'onere di richiedere ai propri clienti l'esibizione della certificazione verde, in realtà non ne era in possesso neanche il proprietario.