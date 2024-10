É in programma per oggi l’autopsia sul corpo di Massimo Piroddi, il 44enne di Bari Sardo morto a seguito di una lite con un compaesano, la notte tra giovedì e venerdì durante i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio.

L’esame autoptico dará risposte sulle cause del decesso. A fornire spiegazioni su come e perché é morto Massimo Piroddi potrebbe essere Daniel Loi, il 20enne arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Il giovane comparirà lunedì mattina davanti al giudice del tribunale di Lanusei per l’interrogatorio di garanzia.





Secondo una prima ricostruzione dei fatti eseguita dai carabinieri della stazione locale Loi avrebbe avuto una discussione con Piroddi. I due sarebbero arrivati alle mani il più giovane avrebbe spintonato il 44enne il quale è caduto a terra battendo violentemente la testa su un gradino.





Il fabbro é rimasto esanime in una pozza di sangue. I soccorsi sono arrivati in un attimo, hanno lavorato circa un’ora per cercare di rianimare Piroddi ma inutilmente. Per l’uomo, padre di un 15enne, non c’è stato niente da fare.

I funerali potrebbero svolgersi già domani.