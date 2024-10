«Lo diciamo in anticipo, così che possano leggerlo più persone possibili. Anche quest’anno, per salutare l'anno appena trascorso e accogliere il nuovo, vi vogliamo rivolgere un invito», hanno scritto sui social gli amministratori comunali di Bari Sardo.

«Divertitevi tanto, ma fatelo con intelligenza», si legge ancora. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ivan Mameli, non vieta i botti di Capodanno, ma invita i suoi cittadini a essere prudenti e avere rispetto del prossimo.

«I botti – scrivono - possono spaventare bambini, anziani e animali ed essere pericolosi per tutti. Vanno utilizzati solo in contesti sicuri e con molta prudenza Siamo sicuri di vivere in una comunità in grado di fare una grande festa senza mancare di rispetto a nessuno. Questo 2020 iniziamolo con il piede giusto».