Daniel Loi torna in libertà.

Il 20enne di Bari Sardo arrestato la nette tra giovedì e venerdì perché accusato della morte di Massimo Piroddi, il fabbro di 44 anni, caduto a terra sbattendo la testa dopo uno spintone al culmine di una lite tra i due.

Il Gip del tribunale di Lanusei Giampaolo Piana non ha convalidato l’arresto perché il reato non è stato commesso in flagranza, la misura cautelare non è stata applicata anche perché non sussiste né il pericolo di fuga né il rischio di reiterazione del reato. Loi, accusato di omicidio preterintenzionale, è stato interrogato dagli inquirenti. Ha risposto a tutte le domande del magistrato e ha fornito la sua versione dei fatti sottolineando più volte che non era sua intenzione uccidere Piroddi, suo amico, con il quale avevano condiviso insieme tante feste e sfilate di carnevale.

Il papà di Daniel Loi, Ulisse, sul suo profilo Facebook ha scritto «Vado a prendere il mio bambino».

È in corso in queste ore l’esame autoptico sulla salma di Massimo Piroddi. Dagli esiti di questa arriveranno molte risposte utili alle indagini, come ad esempio l’esatta causa del decesso.