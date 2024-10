Una lotta infinita contro il Covid-19 quella dell’unico paziente di Bari Sardo. L’uomo, lo scorso mese di aprile, era rientrato da un viaggio nel Nord Italia si era sottoposto al test ed era risultato positivo. Ha rispettato la quarantena e non era entrato in contatto con nessuno evitando così il propagarsi del virus.

A oggi però non è chiaro se il paziente sia guarito o meno. Infatti nei giorni scorsi si è sottoposto, all’ospedale di Nuoro, a un tampone rinofaringeo che è risultato ancora positivo ma nei giorni precedenti i medici e infermieri dell’Usca avevano eseguito altri tre test risultati negativi. Dove sta la verità? Intanto il paziente per precauzione continua a restare in quarantena domiciliare in attesa di essere sottoposto ad altri esami. Dall’Usca gli hanno consigliato di sanificare la sua abitazione.