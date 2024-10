"Se sono arrivato in Nazionale è merito dei miei compagni, che mi hanno permesso di esprimermi al meglio. Ci tengo a ringraziarli tutti, sia quelli del Cagliari che quelli della Nazionale. In azzurro giocare con campioni come Jorginho e Verratti è facile. Loro impostano, io cerco di aiutare gli attaccanti, inserendomi da dietro". Così Nicolò Barella, 21 anni, centrocampista del Cagliari, racconta la propria esperienza in azzurro. Barella ha esordito contro l'Ucraina, nell'amichevole di Genova, restando in campo per 90'.

"L'interesse delle grandi squadre mi rende orgoglioso - aggiunge - perché significa che sto lavorando bene. Per adesso non penso al mercato. Per quello ci sono procuratori, dirigenti e società.

Sono cresciuto in fretta. Andare via di casa presto mi ha permesso di fare uno step decisivo. Poi, in campo non tiro mai indietro la gamba, se c'è da fare un contrasto non mi faccio problemi. Sono fatto così".