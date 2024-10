Metti un lunedì qualsiasi, così, tanto per dire, in un luogo qualsiasi, meglio noto come quello di piazza Italia, a Pirri.

Nel bar storico di “Mariuccia”, c’è il rossoblù Nicolò Barella, che ben volentieri si presta a fare le foto con i ragazzi della Polisportiva Olimpia Onlus, capitanati dal loro inseparabile coach e amico fraterno, Carlo Mascia: “Non è mica la prima volta che accade – dice entusiasta Carlo Mascia – i ragazzi non sono nuovi ad esperienze belle e diverse con tanti personaggi dello spettacolo, cantanti, attori, calciatori e non solo. Partecipano a tantissime iniziative sportive, di aggregazione sociale, alle trasmissioni televisive nazionali e tanto altro ancora. E’ nata una sinergia bellissima con altrettanti realtà importanti – aggiunge il responsabile della Polisportiva Olimpia Onlus – e come è giusto che sia loro, i nostri ragazzi speciali, meritano tutto il bene di questo mondo, perché ci insegnano e ci trasmettono davvero i valori importanti della vita. E anche questi diversivi, oltre alla costante attività sportiva e sociale in giro per l'Isola e non solo, costituiscono una valvola di sfogo importante per loro e per le rispettive famiglie”.