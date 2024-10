Ancora solidarietà, ancora amore e affetto. Per il giovanissimo chef Paolo Palumbo continuano a moltiplicarsi gli appelli e i messaggi di vicinanza per la sua voglia di vincere la sclerosi laterale amiotrofica.

Anche Nicolò Barella e Marco Borriello hanno voluto “dare un calcio alla Sla” e diffondere su Instagram un video messaggio per aiutare il ragazzo che vuole recarsi in Israele per sottoporsi alla terapia sperimentale Brainstorm.

Anche il presidente del Cagliari Tommaso Giulini e quello del Toro Urbano Cairo hanno aderito all’iniziativa “Do un calcio alla Sla”, pubblicando sui social i loro video.