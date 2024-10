Il Sistema Turistico Locale Sardegna nord ovest, il Parco Regionale di Porto Conte, la Deputaciò de Barcelona e la Grimaldi Lines hanno concordato un programma di collaborazione e un progetto di sviluppo legato ai Parchi e alle opportunità di crescita culturale, economica ed esperienziale ad essi strettamente connesse.

Si è tenuto a Barcellona l’incontro programmatico durante il quale sono stati definiti e concordati i principi cardine del progetto per l’attivazione dello stesso sin dal prossimo anno. Partendo dall’accodo tra STL e Grimaldi per la promozione e la crescita del turismo scolastico spagnolo nei parchi di Porto Conte e Asinara, sono stati definiti gli ambiti progettuali in capo ai singoli soggetti e il sistema di armonizzazione dell’offerta, oltre ai programmi di educazione ambientale per gli studenti, di visita per gli adulti in relazione ai target obiettivo concordati.

Un’importante occasione di sviluppo economico e crescita della presenze turistiche oltre a una straordinaria opportunità di crescita culturale e personale per i nostri giovani, che potranno effettuare una fondamentale esperienza all’estero a costi sostenibili ma dall’alto valore formativo esperienziale.

Lo sviluppo del turismo scolastico, del turismo attivo e sportivo, del turismo senior, la valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dell’enogastranomia ad esso legati, sono le linee sulle quali il gruppo di lavoro ha concordato di sviluppare contenuti, progetti e azioni da attuare già dall’immediato.

La nave non più intesa come mero mezzo di trasporto, ma come parte integrante dell’esperienza, laboratorio di conoscenza, centro di avvistamento, punto privilegiato di osservazione. La tratta Barcellona – Porto Torres, infatti, si caratterizza per l’andata in diurna e il ritorno in notturna. Due momenti differenti ideali per effettuare esperienze legate al mare e alla navigazione: avvistameto cetacei (balene e delfini), attività di birdwatching, osservazione del cielo e delle sue costellazioni, solo per fare alcuni esempi.

Un progetto che vede coinvolti STL, Parco di Porto Conte – capofila di un sistema di parchi e aree protette del nord Sardegna – i parchi del Garraf, Grimaldi Lines lavorare uniti per il raggiungimento di obiettivi comuni condivisi.

“Un importante accordo che ci consente di fare un importante passo in avanti nel lavoro incessante per la promozione del territorio e la creazione di nuovi prodotti turistici”, afferma il presidente del STL Enrico Daga. “L’esperienza nei parchi come fattore di motivazione al viaggio. I parchi, infatti, continua il presidente Daga, offrono una moltitudine di opportunità di grande fascino per i visitatori: dai programmi di educazione ambientale per gli studenti ai percorsi sensoriali per gli adulti, dal trekking alle escursioni in fuoristrada, dalla valorizzazione dei sapori autentici e di qualità alla scoperta della fauna locale. Un modo concreto per realizzare prodotti attrattivi che siano slegati dalla stagione marino – balneare; un metodo per incrementare arrivi e le presenze in differenti periodi dell’anno”.

“Il gemellaggio con i parchi del Garraf, afferma Toni Torre – membro del cda del Parco – celebratosi ad Alghero solo qualche giorno fa, non ha solo valore simbolico e culutrale. È una straordinaria occasione per mettere insieme esperienze e conoscenze, un modello di lavoro condiviso, è la messa in essere di un sistema di lavoro di gruppo che consente di raggiungere obiettivi impensabili lavorando in solitudine. Un’occasione di confronto, di