Quattro naufraghi sono stati salvati al largo della costa gallurese dai militari della Capitaneria di porto di Olbia.

L'imbarcazione a bordo della quale si trovavano è infatti andata a picco per cause ancora in fase di accertamento.

I quattro turisti, tutti italiani, sono stati tratti in salvo tempestivamente dalle motovedette della Guardia costiera che li hanno riportati sulla terra ferma dove sono stati presi in carico dal personale sanitario.