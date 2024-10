Una delicata operazione di soccorso è stata condotta, durante la notte, dalla Guardia Costiera di Porto Torres che ha portato in salvo due diportisti a bordo di un’unità in procinto di affondare a largo dell’Isola dell’Asinara.

La Sala Operativa della Capitaneria turritana ha ricevuto da parte della Stazione Radio Costiera, intorno alla mezzanotte, una segnalazione di soccorso lanciata via radio da un’imbarcazione a vela, poco a largo di Punta Scorno.

Immediatamente la Guardia Costiera ha assunto il coordinamento dell’operazione e la dipendente unità SAR CP810 ha lasciato gli ormeggi per dirigersi alla massima velocità verso il punto indicato dalla segnalazione. Nel frattempo la Sala Operativa si è mantenuta in costante contatto radio con i naufraghi dando indicazioni per una più rapida individuazione della posizione da parte della MV CP810.

In pochi minuti gli uomini della Guardia Costiera hanno raggiunto l’imbarcazione in difficoltà e messo in salvo i due naufraghi. Una volta giunti in banchina, e accertate le buone condizioni sanitarie dei malcapitati, si è provveduto a fornire la doverosa assistenza. La tempestività dell’intervento ha fatto sì che le condizioni del mare e la temperatura dell’acqua non compromettessero la vita dei diportisti. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause e le responsabilità del sinistro.