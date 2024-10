Legato e picchiato a sangue mentre si trovava nella sua abitazione, adibita anche a salone da barba. È l'episodio su cui stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Cagliari. Tutto è avvenuto ieri sera poco dopo le 20, in un appartamento al numero 12 di via Dante, in pieno centro.

Tre persone hanno fatto irruzione nel salone da barba, aggredendo il proprietario. Lo avrebbero legato e poi picchiato. Non si sa se i malviventi abbiano portato via qualche cosa, poi sono fuggiti. Una persona che abita nel palazzo, sentendo le urla, ha dato l'allarme.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale. Non è grave. I carabinieri hanno avviato le indagini sull'episodio per accertare se si sia trattato di una rapina o di una aggressione mirata al barbiere.